Un membre de la sélection irakienne n'a pas pu rentrer aux États-Unis

Iran et Irak, même combat. Selon les informations du Guardian , Aymen Hussein a été interrogé par les autorités à son arrivée à Chicago . Il aurait été retenu et questionné pendant près de sept heures après avoir atterri avec la délégation irakienne, ce samedi matin. Il aurait été confondu avec un autre ressortissant irakien par les autorités américaines .

Plusieurs médias irakiens ont expliqué qu’il avait été traité « tel un terroriste » . Selon l’agence de presse Shafaq, « la délégation irakienne a tout tenté pour obtenir la libération du joueur, mais en vain, et l’équipe n’a eu d’autre choix que de retourner à son logement ». …

EM pour SOFOOT.com