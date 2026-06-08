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Ibrahima Konaté a trouvé son nouveau club
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 11:48

Ibrahima Konaté a trouvé son nouveau club

Ibrahima Konaté a trouvé son nouveau club

GalactIK. Ibrahima Konaté a signé jusqu’en 2030 avec le Real Madrid, selon RMC Sport. Le défenseur français, qui a annoncé son départ de Liverpool le 31 mai, va rejoindre librement le club madrilène. La réélection de Florentino Pérez à la présidence du club espagnol était la dernière condition avant l’officialisation de son transfert , qui devrait avoir lieu ce mardi 9 juin, selon L’Équipe .

NB pour SOFOOT.com

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