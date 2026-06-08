Deux matchs entre les Pays-Bas et Ouzbékistan pour le prix d'un

De kapperswedstrijd . En néerlandais, ça veut dire le match des coiffeurs. En préparation pour le Mondial, les Pays-Bas affrontent ce lundi soir l’Ouzbékistan (20h45), sélection également qualifiée pour la Coupe du monde. En plus de cette rencontre amicale et officielle à New York City se jouera une deuxième opposition, sans public, dans la foulée de la première, selon le média néerlandais AD.

Plus courte (deux fois 35 minutes), officieuse et pas retransmise, elle est destinée aux remplaçants des deux équipes pour fouler le terrain et se défouler. …

NB pour SOFOOT.com