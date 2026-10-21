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Un média présente ses excuses à Gianni Infantino
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 09:49

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Un média présente ses excuses à Gianni Infantino

Un média présente ses excuses à Gianni Infantino

Un étrange revirement. Le lundi 13 octobre dernier, le média britannique The Times publiait une enquête accusant notamment Gianni Infantino d’avoir perçu de conséquents émoluments non officiels de la part de la FIFA, ainsi que de lourdes accusations faisant même état de l’achat d’une luxueuse villa à Miami.

Le vent a tourné ce lundi puisque The Times a décidé de revenir publiquement sur les accusations portées à l’encontre du président de la FIFA : « Nous présentons nos excuses à M. Infantino et à la FIFA pour ces erreurs . Il n’y a jamais eu de deuxième salaire. Nous admettons également que M. Infantino n’a pas acquis de bien immobilier à Miami à un prix potentiellement inférieur à sa valeur réelle, contrairement à ce que nous avions rapporté. »

MB pour SOFOOT.com

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