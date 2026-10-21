Enzo Maresca encense Foden et Cherki

Carton plein. En pleine crise administrative, Manchester City ne se démerde encore pas trop mal sur le plan sportif. Ce mardi soir, les Mancuniens ont bien rebondi de leur défaite face au Paris Saint-Germain en écrasant l’AEK Athènes sur la pelouse de l’Etihad Stadium (5-1).

Un match marqué par le triplé d’un Phil Foden, étincelant depuis son retour de suspension et sur lequel Enzo Maresca n’a pas tari d’éloges en conférence d’après-match : « Je dis depuis le premier jour que je le considère comme l’un des meilleurs joueurs anglais. Ces deux-trois dernières années, il n’était pas au niveau pour diverses raisons, mais je sais de quoi il est capable, donc nous essayons simplement de l’aider car nous sommes convaincus qu’il va nous apporter beaucoup cette saison. »…

JD pour SOFOOT.com