Pour le coach de Bruges, Lens n'a pas de joueurs de classe mondiale mais...

Pour le coach de Bruges, Lens n'a pas de joueurs de classe mondiale mais...

Le match entre le Club Bruges et Lens est classé à risques, mais cela n’empêche pas le coach du club belge de dire ce qu’il pense.

« Quand on dispute la Ligue des champions, on veut jouer contre plus grands joueurs au monde, c’est dommage qu’il n’y ait pas en face de nous des joueurs de qualité mondiale », admettait à la veille du match Ivan Leko dans des propos rapportés par La Voix du Nord . Ce qui n’avait pas effrayé son équipe la semaine dernière pour s’imposer contre l’Inter.…

MB pour SOFOOT.com