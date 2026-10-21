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Le public de Fenerbahçe appelle à la démission d’İsmail Kartal
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 09:36

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Le public de Fenerbahçe appelle à la démission d’İsmail Kartal

Le public de Fenerbahçe appelle à la démission d’İsmail Kartal

Déjà sous pression. La soirée d’İsmail Kartal a été doublement compliquée. Ce mardi soir, son Fenerbahçe s’est fait rattraper en toute fin de rencontre par le Slavia Prague (2-2) et ce, alors que les Stambouliotes menaient 2-1 après 15 minutes de jeu. La suite du scénario n’a franchement pas plu au public du Stade Şükrü Saracoğlu, lequel a appelé à la démission du coach dès le coup de sifflet final.

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