Un match solidaire pour demander la libération de Christophe Gleizes organisé le 11 novembre

500 jours de trop. Une équipe menée par Luis Fernandez, une autre menée par un coach mystère (plus pour longtemps), Robert Pirès, Emmanuel Grégoire, Élise Lucet, Denis Podalydès, Daphne Burki, Edwy Plenel et bien d’autres, il fallait au moins ces personnalités du monde du football et du journalisme réunis lors d’ un match solidaire pour demander, une fois de plus, la libération de Christophe Gleizes. La rencontre se tiendra le 11 novembre, synonyme de 500 e journée de détention du journaliste du groupe So Press en Algérie. La journée est coorganisée par l’association Reporters sans Frontières et la mairie de Paris.

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SF pour SOFOOT.com