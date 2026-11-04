Les dix nommés pour le titre de joueur africain de l'année

Oh non, pas encore une soirée de Ballon d’or. Ce mercredi, la CAF, confédération africaine de football, a dégaine la liste des dix candidats pour le titre du meilleur joueur africain de l’année . Et sans surprise, il y a des gros noms. Des très gros, même. Achraf Hakimi, vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et, accessoirement, du trophée l’année dernière, fait partie des favoris d’une shortlist où figurent ses compatriotes Brahim Díaz et Ismael Salibari. L’Ivoirien Amad Diallo et le Ghanéen Antoine Semenyo figurent dans cette liste, contrairement à Yan Diomandé. Le nom de l’heureux élu sera dévoilé le 7 décembre prochain .

Des anciens de la Ligue 1

La surprise du chef s’appelle Teboho Mokoena. Le défenseur sud-africain a remporté la Ligue des champions africaine avec les Mamelodi Sundows. Quelques joueurs sont passés par le foot français, comme les Sénégalais Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Yoane Wissa, lui, est même passé par la Ligue 2 avant toutes ces paillettes, puisqu’il a joué à Châteauroux.…

UL pour SOFOOT.com