Le Real Madrid montre ses griffes à Athènes

Avec un peu d'orgueil, un pion de Kylian Mbappé et une magnifique frappe en fin de match de Federico Valverde, le Real Madrid s'est évité une légère honte sur la pelouse de l'AEK Athènes (2-3).

AEK 2-3 Real Madrid

Buts : Koita (12 e ) et Pilo (75 e ) pour les Grecs // Bellingham (32 e ), Mbappé (78 e ) et Valverde (90 e +2) pour les Espagnols

À quo tient une crise, un doute, ou une série de dingue ? On pensait toutes ces questions effacées depuis que le Real Madrid était remonté de Rome avec le sourire, qu’il avait enchainé comme un ogre à Séville et s’était adjugé un Clásico comme un maître, mais le foot est une longue affaire de remise en question. La soirée des Madrilènes à Athènes en est une nouvelle preuve, Vinícius Júnior et ses potes montrant un peu trop ce qu’ils ont montré en début de saison : peu d’envie et de maîtrise jusqu’au bijou final de Federico Valverde. Les stars de José Mourinho reviennent de Grèce avec une victoire et beaucoup de confiance (2-3) . 4/4 en Ligue des champions pour ce Real Madrid.…

UL pour SOFOOT.com