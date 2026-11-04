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Liverpool renversé par Fenerbahçe dans un match dingue
information fournie par So Foot•04/11/2026 à 20:44
C’est pas tip torche. Alors qu’ils n’avaient pas trop mis le feu sur le terrain pour battre un triste FC Nantes (1-0), les torches allumées par les supporters verts pour fêter les 35 ans des Magic Fans lors de la rencontre n’ont pas trop plu aux autorités. Sainté ...
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Jeu blanc pour Mourinho et le Real. Quelques minutes après la quatrième victoire en autant de matchs de Ligue des champions de son Real Madrid contre l’AEK Athènes, José Mourinho a réagi à l’arrivée de Rafael Nadal dans le conseil d’administration du club espagnol. ...
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