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Liverpool renversé par Fenerbahçe dans un match dingue
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 20:44

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Liverpool renversé par Fenerbahçe dans un match dingue

Liverpool renversé par Fenerbahçe dans un match dingue

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

Buts : Greenwood (29 e ), Brown (73 e ) et Muriqi (79 e ) pour les Turcs // Nyoni (25 e ) et Isak (69 e ) pour les Anglais.

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