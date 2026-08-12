Un match perturbé par l'éclipse

Vous êtes plutôt myope ou presbyte ? En guise de préparation à la prochaine saison, l’équipe féminine de Montpellier se déplace à Barcelone ce mardi soir à 19h au stade Johan-Cruyff. Les joueuses du MHSC affronteront donc les championnes d’Europe pendant… l’éclipse solaire. En Catalogne, celle-ci se déroulera entre 19h30 et 21h. Les curieux admireront l’obscurité permise par le passage de la Lune devant le Soleil, un événement aussi rare qu’un Montpellier-FC Barcelone.

1500 lunettes offertes

Pour l’occasion, les organisateurs de cette rencontre ont décidé de distribuer 1500 paires de lunettes , ce fameux bien que tout le monde recherche depuis plusieurs jours, aux supporters. Le média catalan Esport3 assure aussi que les joueuses recevront la consigne de regarder le moins possible en direction du Soleil pour éviter de se brûler la rétine , sous peine de ne même plus savoir où se situent les cages adverses.…

MBC pour SOFOOT.com