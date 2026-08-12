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Natation-Grousset vice-champion d'Europe du 50 m papillon, deux mois après une fracture au pied
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 07:17
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Championnats d'Europe de natation

Championnats d'Europe de natation

par Vincent Daheron

Maxime Grousset a décroché mardi la médaille d'argent ‌du 50 m papillon lors des championnats d'Europe de natation disputés au Centre aquatique olympique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), deux mois après avoir subi une fracture d'un ​os du pied gauche.

Le Néo-Calédonien de 27 ans s'est classé deuxième avec un chrono de 22"54, derrière le Russe sous bannière neutre Egor Kornev (22"52) et devant le Biélorusse Grigori Pekarski (22"68), lui aussi sous bannière neutre.

Parti timidement, Maxime Grousset est revenu fort en deuxième partie de course mais cela n'a pas ​suffi pour aller ravir son premier titre continental sur 50 m papillon. Il occupe la même place qu'en 2022 à Rome.

"Je suis vraiment heureux d'avoir fait cette médaille, il fallait aller la chercher, ​il y avait de l'intensité", a-t-il réagi, ému, sur France TV. "Je n'ai rien ⁠à regretter, je suis vraiment très content de ce que j'ai fait."

Triple champion du monde (100 m papillon en 2023 et 2025 et ‌50 m papillon en 2025), le nageur de l'Insep a réussi son pari de revenir à temps après une sérieuse blessure survenue presque deux mois jour pour jour, le 10 juin dernier. L'élève de Michel Chrétien s'était fracturé un os ​du pied gauche à la réception d'un saut à ‌l'entraînement.

Contraint de déclarer forfait pour les championnats de France fin juin, il a tout de même été ⁠retenu pour les "Europe" grâce à ses bons résultats du début de saison.

"Cette fracture est arrivée au plus mauvais moment parce que cette année, à l'entraînement, il a vraiment été très fort. Il n'a jamais nagé aussi vite. Normalement, il devait être sur le toit du monde", a dit son entraîneur Michel ⁠Chrétien aux journalistes.

Maxime Grousset a ‌rapidement été rassuré sur sa forme quand il a réalisé le meilleur temps des séries lundi matin (22"49), à un centième ⁠de son record de France établi aux Mondiaux de Singapour l'année dernière.

Le Tricolore a réalisé le même chrono lundi soir, en demi-finales, seulement devancé ‌par Egor Kornev, auteur de la troisième performance mondiale de l'histoire (22"36).

"Je savais qu'il ne serait peut-être pas à son meilleur niveau, mais ⁠il ne venait pas pour perdre", a poursuivi son coach. "Sur tous les tests qu'il avait réalisés avant ⁠de s'engager pour les championnats d'Europe, ‌je pensais sincèrement qu'il était capable de monter sur la boîte. Sans ça, on ne serait pas engagés."

"PETITE REVANCHE SUR LES JEUX"

Le nageur français avait ​par ailleurs renoncé à prendre le départ des séries du 100 m nage ‌libre, mardi matin, pour se préserver sur ses autres épreuves.

"Cette médaille d'argent vaut un peu de l'or à Paris et c'est une petite revanche sur les Jeux", a estimé Maxime ​Grousset en zone mixte, deux ans après des Jeux olympiques traversés sans la moindre médaille individuelle. "Ça m'a procuré beaucoup d'émotion."

Un peu plus tard dans la soirée, il a permis à l'équipe de France de décrocher sa première médaille d'or dans ces championnats d'Europe à domicile, au sein du ⁠relais mixte 4x100 mètres quatre nages qu'il a formé avec Mary-Ambre Moluh, Carl Aitkaci et Marie Wattel. Avec un temps de 3'39"64, ils ont devancé les Pays-Bas (3'40"92) et la Russie, sous bannière neutre (3'41"52).

En plus d'éventuels relais supplémentaires, Maxime Grousset participera cette semaine au 50 m nage libre et au 100 m papillon, discipline dont il est double champion du monde et dont les séries sont programmées dès mercredi matin.

En début de session de soirée, Pauline Mahieu a pris le bronze sur le 200 m dos, sa première médaille individuelle lors d'une compétition internationale en grand bassin.

La France compte désormais quatre ​médailles.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

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