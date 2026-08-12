Paulo Fonseca après la qualif' de l'OL : « On l'a totalement mérité »
Il peut savourer. Son équipe bien plus convaincante qu’au match aller et surtout qualifiée pour les barrages de la prochaine Ligue des champions, Paulo Fonseca avait forcément le sourire ce mardi soir au coup de sifflet final d’OL-Sparta (3-0) . « On était bien, avec une autre intensité. Contre 10 joueurs c’est pas toujours facile mais l’équipe a continué et je pense qu’on a totalement mérité de passer ce moment. Les joueurs ont fait un grand travail. »
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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