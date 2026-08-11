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Un match en Loire-Atlantique obligé d’être avancé à cause de l’éclipse
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 12:01
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Un match en Loire-Atlantique obligé d’être avancé à cause de l’éclipse

Un match en Loire-Atlantique obligé d’être avancé à cause de l’éclipse

Quand la nature reprend ses droits. Comme vous le savez, ce mercredi 12 août aura lieu une éclipse solaire partielle en France . Comme vous le savez sûrement moins (ou pas), le phénomène naturel contraint un match de préparation entre deux équipes de Loire-Atlantique à être avancé . C’est le choc entre les deux équipes de National 2, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Vertou , qui est affecté d’après Le Courrier du Pays de Retz .

Le match avancé puis raccourci ?

Initialement programmée à 19 heures , la partie, qui se jouera au stade Marcel-Bonneau, a été avancée d’une heure . L’éclipse étant à son paroxysme à 20 h 21 selon les estimations, il aurait été quelque peu compliqué de jouer dans le noir presque complet. Même avancé, le match pourrait voir sa deuxième mi-temps raccourcie .…

AC pour SOFOOT.com

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