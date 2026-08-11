Nouveau pépin physique pour Paul Pogba

Et ça recommence. Alors qu’il venait tout juste de reprendre les séances collectives avec le club monégasque, Paul Pogba a été contraint de quitter la pelouse ce mardi après avoir été touché à la cuisse gauche. Selon Nice-Matin , le Français s’est écroulé lors d’une opposition avec ballon, puis a quitté le terrain en boitant et aidé par des membres du staff. À croire que la malédiction ne veut toujours pas lâcher la Pioche.

Une préparation déjà hachée

De quoi sérieusement contrarier un été qui devait permettre au champion du monde 2018 de retrouver enfin du rythme. Gêné jusque-là par son genou droit, Pogba n’a disputé que 45 minutes depuis le début de la préparation , lors de la victoire contre Saint-Priest (5-2) le 18 juillet, avant de manquer les quatre rencontres amicales suivantes de l’ASM. Une situation forcément embêtante alors que Filipe Luís et Thiago Scuro avaient expliqué au début de l’été que cette préparation devait justement permettre de déterminer la suite de son aventure monégasque. …

MJ pour SOFOOT.com