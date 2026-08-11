Un autre Diomandé transféré pour un gros pactole
Après Yan, c’est au tour d’Ousmane. Ce mardi, le défenseur central Ousmane Diomandé s’est officiellement engagé avec Nottingham Forest . Après d’âpres négociations avec le Sporting Lisbonne, les Anglais ont déboursé 40 millions d’euros pour faire venir l’Ivoirien de 22 ans.
Embed t.co…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer