Les Parisiennes fixées sur leur sort en Ligue des champions

La ville des saucisses contre la ville de la baguette : balle au centre. Troisièmes de l’Arkema Première Ligue la saison passée et inexistantes en Europe, les Parisiennes devront passer cette saison par le troisième et dernier tour préliminaire de la Ligue des champions . Les joueuses de Paulo César rencontreront donc l’Eintracht Francfort . Le match aller aura lieu le 26 août prochain, en Allemagne et le retour le 2 septembre, à Paris.

Les deux équipes s’étaient déjà croisées lors de la finale de la Ligue des champions 2015, confrontation remportée par Francfort (2-1). Depuis, de l’eau est passée sous les ponts et les deux équipes se rencontrent donc en tour qualificatif pour la Ligue des champions.…

ABS pour SOFOOT.com