 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un match de Ligue 1 décalé par une manif
information fournie par So Foot 20/04/2026 à 20:48

Un match de Ligue 1 décalé par une manif

Un match de Ligue 1 décalé par une manif

Une manif, c’est mieux qu’un stade La LFP a décidé de reporter d’un jour le match Nantes-Marseille. Celui-ci était prévu le soir du 1er mai à la Beaujoire. Il se tiendra finalement le lendemain , le samedi 2 mai. Le coup d’envoi sera donné à 15 heures.

Dans son communiqué, la LFP précise répondre à une demande du ministère de l’Intérieur et de la préfecture de Loire-Atlantique, qui prévoient des gros rassemblements du 1er mai. À la peine dans leurs combats respectifs cette saison, les deux clubs pourront au moins fêter les Travailleurs. Coach Vahid, déjà monté sur les barricades lors de Nantes-Brest, devrait être en tribunes.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un club dit goodbye à la Premier League sans jouer
    Un club dit goodbye à la Premier League sans jouer
    information fournie par So Foot 20.04.2026 23:38 

    Crystal Palace 0-0 West Ham Même pas besoin d’un but de JP Mateta pour assurer ça. Wolverhampton est officiellement relégué en Championship après le match nul de West Ham sur le terrain de Crystal Palace. Ce résultat laisse les Wolves à 16 points des Hammers, première ... Lire la suite

  • L'arbitre de Nantes-Brest demande l'annulation d'un carton rouge
    L'arbitre de Nantes-Brest demande l'annulation d'un carton rouge
    information fournie par So Foot 20.04.2026 22:59 

    Et si Vahid avait raison ? Ulcéré par le carton rouge de Dehmaine Tabibou, Vahid Halilhodžić a pété un câble à la fin de Nantes-Brest (1-1), rencontre synonyme de fin des espoirs de maintien des Canaris. Sauf que, comme l’informe L’Équipe , monsieur Guillaume Paradis, ... Lire la suite

  • Lucas Chevalier de retour pour PSG-Nantes ?
    Lucas Chevalier de retour pour PSG-Nantes ?
    information fournie par So Foot 20.04.2026 22:47 

    Quand il n’y a qu’un candidat, ce n’est pas une surprise. Quand il y en a deux, par contre. Squatteur officiel du banc du PSG depuis le début de l’année, Lucas Chevalier pourrait faire son retour contre Nantes ce mercredi , en match décalé de la 26 e journée de ... Lire la suite

  • Un favori se dégage pour les barrages de maintien en Ligue 2
    Un favori se dégage pour les barrages de maintien en Ligue 2
    information fournie par So Foot 20.04.2026 22:39 

    Dunkerque 0-2 Laval But : Camara (SP, 7 e ) et Clarvreul (85 e ) pour les Tangos Magnifique hommage à Maria Neives, la reine du Tango. Dunkerque a terminé sa saison et ne fait pas semblant. Dans le ventre mou de la Ligue 2 car sans victoire depuis plus de deux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank