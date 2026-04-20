Le Real Madrid évite la saison blanche

Club Bruges U19 1-1 (2-4 aux tab) Real Madrid U19

Buts : Lund-Jensen (64 e ) pour les jeunes Belges Ortega (23 e ) pour les jeunes Espagnols

La saison du Real est réussie ! Et oui, encore un trophée européen pour le Real Madrid. Bon, c’est la Youth League, mais quand même : le Real a fait honneur à son statut en battant le Club Bruges aux tirs aux buts (1-1, 4-2 aux tab) . L’équipe d’Álvaro López, lui même formé dans la capitale, avait déjà battu le PSG de cette façon en demi-finale. Et comme face aux Titis, c’est grâce à son portier, Javier Navarro, auteur de deux parades pendant la séance, que le Real s’en sort.…

UL pour SOFOOT.com