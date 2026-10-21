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Un match de Ligue 1 décalé à cause des manifestations
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 11:49

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Un match de Ligue 1 décalé à cause des manifestations

Un match de Ligue 1 décalé à cause des manifestations

Le premier d’une longue liste en Ligue 1 ? En raison de l’acte II des manifestations prévues ce samedi, le match entre Toulouse et Troyes va être décalé à dimanche . Le coup d’envoi est prévu au même horaire, soit 17h15. C’est ce que la LFP a annoncé ce mercredi matin, dans un communiqué.

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