Orléans tient son nouvel entraîneur
Le pari. Trois jours après le départ d’Hervé Della Maggiore, l’US Orléans a déjà trouvé son nouvel entraîneur. Il s’agit de Jocelyn Prêcheur. À 44 ans, le technicien va diriger pour la première fois une équipe masculine, après être passé par le PSG féminin et les London City Lionesses, qu’il a conduites dans l’élite anglaise en 2025.
Une première chez les garçons
Lors de sa présentation, Prêcheur a assuré qu’il ne craignait pas ce changement : « Cette passerelle chez les garçons, j’y pense et je la prépare depuis un bon moment. » Le nouveau coach de l’USO aura la lourde tâche de redresser une équipe classée 15 e de Ligue 3 et qui n’a plus gagné depuis août. Malgré ce contexte compliqué, il s’est dit « extrêmement confiant ».…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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