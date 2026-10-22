L'Olympique lyonnais sombre à Hoffenheim

En grande difficulté, l'Olympique lyonnais concède sa première défaite de la saison en Ligue Europa face à Hoffenheim (3-0). Malgré quelques belles opportunités, les Rhodaniens ont été piégés par le TSG, bien plus réaliste et libéré dans cette partie, qui restait pourtant sur deux défaites consécutives dans la compétition.

Hoffenheim 3-0 Lyon

Buts : Kramaric (45 e +4), Daghim (49 e ) et Hlozek (83e)

En grande forme en Ligue 1, l’Olympique lyonnais signe sa première défaite en Ligue Europa cette saison sur la pelouse d’Hoffenheim (3-0). Malgré plusieurs belles opportunités, les Rhodaniens ont été piégés par le Hoffe, qui restait pourtant sur deux défaites consécutives dans la compétition, bien plus réalistes et libérés dans cette partie.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com