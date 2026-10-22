La LFP aurait refusé un report de PSG-OL

Une histoire sans fin. Alors que la rumeur d’un report de la rencontre de dimanche soir entre le PSG et l’OL ne fait que prendre de l’épaisseur, la LFP aurait dit non. Selon les informations de L’Équipe, la préfecture de police aurait demandé ce jeudi soir à la LFP si elle était prête à reporter la rencontre, avant de recevoir une réponse négative de l’instance. Cette dernière aurait précisé que le match était maintenu, tout en indiquant qu’elle se plierait aux décisions des autorités.

Plusieurs matchs déjà reportés

Pour rappel, ces hésitations s’expliquent par le contexte sécuritaire, une semaine après les violences et les pillages survenus en marge des défilés, alors que de nouveaux rassemblements doivent avoir lieu dans toute la France ce week-end. La décision est donc entre les mains des pouvoirs publics, qui peuvent prendre un arrêté préfectoral.…

TM pour SOFOOT.com