Monaco surclasse Fribourg
Monaco 3-0 Fribourg
Buts : Brunner (45 e +2), Camara (83 e ) et Fati (90 e +1)
Plus d’informations à venir. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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L’heure du fiston ? Un père entraîneur et un fils joueur , ce n’est pas nouveau. Claude Puel a fait jouer Grégoire et Paulin quand il coachait à Nice, et Zinédine Zidane en a fait de même au Real Madrid avec Enzo et Luca. Le cas pourrait aussi se présenter du côté ... Lire la suite
Le tea time n’est plus à la mode. Troisième de Premier League , Brighton défiera Liverpool à Anfield dimanche avec un statut de poil à gratter. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, les Seagulls ont déjà collé 4-0 à Aston Villa et 3-0 au champion ... Lire la suite
Les costards, très peu pour lui. Comme en 2025, le PSG jouera en même temps que la cérémonie du Ballon d’or , lundi, contre Lyon. Luis Enrique a été interrogé sur ce télescopage en conférence de presse ce samedi. Sans vraiment s’émouvoir de rater la soirée de gala ... Lire la suite
Arsenal 2-0 Everton Buts : Konza (7 e ), Gabriel (68 e ) Le mano a mano continue. Arsenal a profité du faux pas de Manchester City pour revenir à hauteur de son rival en tête de la Premier League. Les Gunners ont cogné Everton sous la pluie ce samedi à l’Emirates ... Lire la suite
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