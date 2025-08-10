Un match de Liga pourrait se jouer... aux États-Unis !

Le championnat espagnol est face à un tournant.

Selon Diario Sport , la Liga et la fédération de football espagnole seraient sur le point de conclure un accord pour délocaliser la première rencontre de championnat hors d’Espagne . La rencontre en question oppose Villarreal au FC Barcelone, programmée le week-end du 21 décembre prochain aux États-Unis. L’objectif, faire une belle vitrine au foot espagnol outre-Atlantique et permettre aux deux clubs de s’exporter, avec tout naturellement un avantage pour le club catalan sur ce terrain-là.…

TJ pour SOFOOT.com