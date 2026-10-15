Un match de Coupe d'Europe menacé par des manifs étudiantes

Le foot n’échappe pas à la grogne étudiante. Le club albanais d’Egnatia est censé recevoir Midtjylland ce jeudi soir pour la première journée de Ligue Conférence . Un match que les manifestations étudiantes déclenchées dans la capitale albanaise Tirana n’épargnent pas.

Depuis le début de la semaine, de nombreux étudiants se réunissent dans les rues de la première ville du pays pour exprimer leur colère vis-à-vis du gouvernement en place. Egnatia est basé à Rrogozhine, une petite localité de 7000 habitants située dans la préfecture de Tirana. …

MB pour SOFOOT.com