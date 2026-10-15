Pour Maresca, le PSG a battu City grâce à la Ligue 1

Laissez la Farmers League tranquille. Après sa défaite contre le PSG (2-4) ce mercredi soir, l’entraîneur de Manchester City Enzo Maresca n’a pas caché son désamour pour notre belle Ligue 1. En cause, la possibilité pour les Parisiens d’effectuer une rotation pendant la saison, ce qui permet à leurs meilleurs éléments d’être à bloc pour les grandes rencontres.

Le PSG avait pu faire tourner face au Mans

À qui la faute ? Pour Maresca, c’est à son championnat que le PSG doit cet avantage : « Oui, le PSG a la possibilité de mettre au repos certains de ses meilleurs joueurs avant chaque rencontre de Ligue des champions. Et pas seulement avant notre affrontement de ce soir… » …

LT pour SOFOOT.com