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Antoine Griezmann et Lionel Messi continuent de s’amuser en MLS
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 11:51

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Antoine Griezmann et Lionel Messi continuent de s’amuser en MLS

Antoine Griezmann et Lionel Messi continuent de s’amuser en MLS

Cette nuit, pendant que certains terminaient cul sec leur énième pinte de la soirée et que d’autres se retrouvaient emmitouflés dans leurs couettes chaudes après une superbe soirée européenne, quelques beaux noms tapaient dans le ballon. Calendrier décalé oblige, en MLS, 29 journées sont déjà écoulées.

Lors de la dernière d’entre elles, dans la nuit de mercredi à jeudi, notre Grizou national a inscrit son dixième goal dans le championnat nord-américain . Cela n’a pas empêché Orlando de se contenter d’un nul contre Toronto (3-3).…

AC pour SOFOOT.com

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