Le communiqué de Lisandro Martínez après sa sortie cinglante contre la direction de Manchester United

Opération communication. Vivement critiqué outre-Manche pour ses piquantes déclarations sur la direction de Manchester United après le revers concédé par le club anglais face à l’Atlético de Madrid (0-2) en Ligue des champions ce mardi soir, Lisandro Martínez a tenté de rattraper le coup sur Instagram le lendemain.

Des propos qui ne passent pas

« Après le match, j’ai parlé sous le coup de la colère et de la frustration de ne pas avoir obtenu le résultat que nous souhaitions tous. Mes paroles reflètent ce que je ressens et à quel point je veux voir ce club se battre pour les plus grands titres . Quand je dis que j’en veux plus, je parle de l’ambition que nous devons tous avoir au sein de ce club. Ce sont des exigences que nous devons tous nous imposer, à commencer par moi », s’est justifié le champion du monde 2022 dans un message publié en story.…

MB pour SOFOOT.com