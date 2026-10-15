Pierre Sage déclare encore sa flamme à l'OL, mais ne ferme pas la porte à l'OM

Pierre Sage déclare encore sa flamme à l'OL, mais ne ferme pas la porte à l'OM

Honnête et transparent. Pierre Sage évoquait en conférence la rencontre de Ligue Europa entre l’OL et Crystal Palace de ce jeudi soir, qui va permettre à l’ancien du RC Lens de retrouver le Groupama Stadium. « Je suis un Lyonnais qui entraine Palace, comme Genesio est un Lyonnais qui entraine l’OM » , a-t-il rappelé.

Les Verts, c’est non

Le coach de 47 ans commence à connaître le foot et savait que cette réponse pouvait déboucher sur une question simple : et s’il venait à s’asseoir sur le banc de l’OM un jour ? « Peut-être pas pour le moment . Mais je dirai plutôt qu’il y a un autre club qu’on ne peut pas entraîner quand on est Lyonnais. » Un club en vert, au hasard.…

MB pour SOFOOT.com