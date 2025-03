information fournie par So Foot • 26/03/2025 à 12:41

Un match aux Pays-Bas se jouera sans arbitre

Pas d’arbitre, plus de problème d’arbitrage ?

Le contexte tendu entre joueurs, professionnels ou amateurs et les arbitres n’est pas exclusif à la France. C’est une tendance qui semble s’exporter. L’organisation sportive de la ville d’Helmond a créé un événement spécial pour lutter contre ce fléau. En effet, NOS indique que plusieurs matchs de football ayant lieu dans la ville ou ses alentours ont dégénéré récemment, et que les incidents envers l’arbitrage se sont multipliés. La direction d’Helmond a donc pris l’initiative d’organiser un match amical entre le SV Brandevoort et le SV De Braak. …

RA pour SOFOOT.com