Un Marseillais déclare sa flamme à Paris

Voyage en terre (in)connue.

Recruté par le Paris FC à l’été 2024, Maxime Lopez reste un pilier du club promu en Ligue 1 . Pour un ancien Marseillais, on peut dire que le milieu de 27 ans assume ses opinions, même si ça peut déplaire sur le Vieux port. Interrogé sur Canal+ dans l’émission Détective Mathoux , Lopez a avoué être très impressionné par le PSG de Luis Enrique. « Ce qu’ils ont fait l’année dernière, c’est exceptionnel. Ils n’ont pas volé leur Ligue des champions. On s’est régalé à les regarder, ça fait chier de le dire. En tant qu’amoureux du football, ça faisait longtemps que je ne m’étais pas régalé à regarder une équipe comme ça. » …

CDB pour SOFOOT.com