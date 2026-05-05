Un Marocain remporte le Soulier d’Ébène
achraf Hakimi peut avoir peur pour sa place… Ce lundi, l’arrière droit de Genk Zakaria El Ouahdi a remporté le Soulier d’Ébène , trophée récompensant le meilleur joueur africain ou d’origine africaine de Jupiler Pro League. L’international marocain devance Adem Zorgane (Union saint-gilloise), Raphael Onyedika (Club de Bruges), Promise David (Union saint-gilloise) et Parfait Guiagon (Sporting Charleroi) et succède à Kévin Denkey (Cincinnati, ex-Cercle Bruges).
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