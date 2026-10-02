Un maillot de Marco Materazzi brandit pendant la Marseillaise

Comment on dit « non, je préfère ta sœur » en italien ? Juste avant le coup d’envoi de France-Italie au Stade de France, les hymnes des deux nations ont retenti dans l’enceinte de Saint-Denis. Pendant la Marseillaise, un supporter italien assis dans le parcage des supporters de la Nazionale a osé brandir le maillot d’un certain Marco Materazzi.

Un geste qui lance le début des hostilités

Ce chambrage lance on ne peut mieux les retrouvailles de Zinédine Zidane avec l’Italie, vingt ans après son coup de boule sur le torse de Materazzi en finale de la Coupe du monde 2006, perdue par les Bleus. …

MBC pour SOFOOT.com