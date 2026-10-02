Pour cet ancien de Manchester United, Ten Hag a été une merde avec le groupe

Fred se paie Ten Hag. Au cours de l’enregistrement du Charla Podcast, l’ancien milieu brésilien de Manchester United Fred n’y est pas allé de main morte concernant son ancien entraîneur Erik Ten Hag, à la tête des Red Devils de 2022 à 2024. « Il était très bon sur le plan tactique, mais avec le groupe, c’était une vraie merde », a lâché l’ancien mancunien sans pression . On comprend désormais pourquoi Manchester ne galopait pas sur le terrain à cette époque.

« Il s’embrouillait avec tout le monde »

Le joueur de 33 ans désormais à l’Atlético Mineiro se rappelle que le Néerlandais « s’embrouillait avec tout le monde » : « Il s’est pris la tête avec moi, avec Cristiano [Ronaldo], avec Casemiro, avec Rashford. Il ne me faisait pas jouer, c’était parfois pesant. » Frustré d’avoir posé ses fesses trop souvent sur le banc à l’époque, Fred estime même qu’avec Ten Hag, « un entraîneur qui fonctionnait par clans » , « seuls ses Néerlandais jouaient. » Pour conclure ce sujet sensible, l’ancien numéro 17 de United a toutefois terminé sa prose sur une bonne note : « Tactiquement, c’est l’un des meilleurs avec qui j’ai travaillé.» …

MBC pour SOFOOT.com