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Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 20:45

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Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire

Le PSG aura bientôt un nouveau partenaire

L’effet Fashion Week ? Le PSG continue de signer des partenariats avec des marques. Quelques temps après avoir conclu des accords de sponsoring avec Coca-Cola et le groupe automobile BYD, le club de la capitale va parapher un contrat de deux ans avec L’Oréal.

Une somme inférieure à 5 millions d’euros par an

Selon les informations de L’Équipe , le géant des cosmétiques et le PSG devraient bientôt annoncer un partenariat pour une somme inférieure à 5 millions d’euros annuels. Il faut désormais se demander si les joueurs du PSG vont voler la vedette au rugbyman Romain Ntamack, l’une des égéries de la marque, dans les publicités de déodorant.…

MBC pour SOFOOT.com

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