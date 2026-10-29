Un lot unique pour les droits TV de la Ligue 1

La quête pour les droits télés avance. Quelques jours avant l’envoi de l’appel d’offres pour les droits TV du football français pour 2027-2032, le 3 novembre précisément, un comité de pilotage de consultation s’est réuni ce jeudi. Ce bureau d’étude est composé du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, du directeur général de LFP Media, Olivier Bramly, du président du collège de Ligue 1 Olivier Létang et celui de Ligue 2 Jean-Pierre Caillot, Nicolas de Tavernost et enfin des dirigeants du CVC.

Un appel d’offres avec le lot de tous les matchs

Comme attendu, un lot avec l’ensemble des matchs sera proposé aux diffuseurs , une information validée par ces membres présents à la réunion de ce jeudi d’après L’Équipe. Deux plans sont sur la table : la diffusion exclusive de la Ligue 1 entre 2027 et 2032 ou la distribution exclusive de Ligue 1+. Avant d’envoyer l’appel d’offres, la LFP assure aussi avoir reçu de l’interêt parmi les diffuseurs sondés avant le lancement de l’appel d’offres (RMC Sport, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Canal+…). La Ligue s’est aussi fixé un objectif de prix qu’il préfère garder secret.…

MBC pour SOFOOT.com