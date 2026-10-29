Le PSG tient en échec Manchester City

Manchester City 1-1 PSG

Buts : Shaw (85 e ) pour les Cityzens // Elimbi (88 e ) pour les Parisiennes

Le PSG ne sait pas perdre à Manchester City. Plus de deux semaines après que les bonhommes se soient imposés face à Erling Haaland et sa bande, les féminines du Paris Saint-Germain souhaitaient imiter les doubles champions d’Europe en titre. Malgré un besoin de victoire pour remonter au classement de cette phase de ligue de Ligue des champions, les Parisiennes peuvent être satisfaite de ce déplacement en Angleterre : elles ont tenue en échec Manchester City après un match disputé. …

MBC pour SOFOOT.com