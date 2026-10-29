Amiens et Thionville terminent la soirée avec un point

Amiens 1-1 Thionville

Buts : Rafii (48e) pour les Amiénois // Bouhmidi (35 e ) pour les Thionvillois

Sur le papier, un Amiens-Thionville en Ligue 3 le jeudi, c’est comme quand tu passes ta soirée dans un nightclub où le DJ est naze. Enfin, ça c’est sur le papier. Car pour cette rencontre comptant pour la onzième journée, les 22 acteurs ont régalé le public de Licorne grâce à quelques jolis gestes. D’abord, la sublime frappe croisée de Karim Bouhmidi, qui a permis à Thionville d’ouvrir le score. Ensuite sur l’égalisation de Yanis Rafii suite à un long ballon. Pour son premier match de la saison, le Français de 21 ans contrôle du genou et trompe Wilfried Bedfian, au lit sur le coup.…

MBC pour SOFOOT.com