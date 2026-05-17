Un Lensois sacré meilleur passeur

Producteur officiel de caviar. Adrien Thomasson a remporté le titre de meilleur passeur de Ligue 1 au terme du multiplex de la 34 e journée. Le milieu du RC Lens, entré à la 61 e minute ce dimanche à Lyon alors que son équipe avait déjà marqué quatre buts, termine la saison avec 10 passes décisives . Il devance son coéquipier Matthieu Udol (7), le Brestois Ludovic Ajorque (7), le Marseillais Mason Greenwood (7) et le Lyonnais Endrick (7), pourtant arrivé seulement en janvier.

Thomasson succède à Rayan Cherki , qui avait délivré onze offrandes en 2024-2025. Il rejoint du beau monde : avant le nouveau chouchou de Manchester City, le titre était revenu à Ousmane Dembélé (2024), Lionel Messi (2023), Kylian Mbappé (2022), Memphis Depay (2021) et Ángel Di María (2020).…

QB pour SOFOOT.com