Un Lensois ira à la Coupe du monde

C’est donc ces 26-là qui battront l’Espagne. L’Arabie saoudite a annoncé la liste des 26 joueurs qui prendront la direction des États-Unis pour disputer la Coupe du monde. Parmi les joueurs sélectionnés par Georgios Donis, peu de joueurs connus par les suiveurs du football européen mais un vainqueur de la Coupe de France avec le RC Lens : Saud Abdulhamid . Les Faucons verts affronteront l’Uruguay, l’Espagne puis le Cap-Vert pour tenter de faire mieux qu’en 2022 où ils avaient terminé derniers de leur groupe malgré une victoire de prestige contre le futur vainqueur argentin (2-1). Avant de lancer leur Mondial, les Saoudiens disputeront un dernier match amical contre le Sénégal, mercredi.

Carrying our hopes, our dreams 💚 The final 26-man squad selected for FIFA World Cup 2026™️ 🇸🇦📋 Fly high, Green Falcons 🙌#GreenFalcons | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KJxqlf64yL…

TC pour SOFOOT.com