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Quand Pochettino utilise la pause fraîcheur pour faire une réorganisation tactique
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 12:35

Quand Pochettino utilise la pause fraîcheur pour faire une réorganisation tactique

Quand Pochettino utilise la pause fraîcheur pour faire une réorganisation tactique

C’est ce qu’on appelle « trouver une faille dans le système ». Lors de la rencontre amicale face au Sénégal, débouchant sur une victoire (3-2), ce dimanche soir, Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, a utilisé la pause fraîcheur de la 23 e minute à d’autres fins que prévu . En effet, les joueurs américains ont tous rejoint leur banc afin d’analyser des images de la rencontre sur un ordinateur. Soulignons la rapidité du monteur !

Why’s Pochettino got the laptop out after 20 minutes? 🤣 USA lead Senegal 2-0, but is this how they’re gonna use the water breaks? 🇺🇸 pic.twitter.com/X8O2xV21R6…

EM pour SOFOOT.com

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