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L’Islande victime des nouvelles règles d’arbitrage
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 12:43

L’Islande victime des nouvelles règles d’arbitrage

L’Islande victime des nouvelles règles d’arbitrage

Le dindon de la farce. Pas qualifiée pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’Islande a disputé ce dimanche après-midi un match amical face au Japon . Battue sur le gong, la sélection islandaise a été victime des innovations et nouvelles règles arbitrales qui seront appliquées lors du Mondial cet été.

Méchant est l’arbitre, cruelle est la règle

Allez, on vous replace le contexte et le scénario de ce match : on joue la 87 e minute, le Japon trouve enfin la faille et ouvre le score grâce à son avant-centre Koki Ogawa, qui profite de la supériorité numérique des siens pour crucifier l’Islande . Pourtant, les Islandais n’ont pas récolté le moindre rouge. Mais comment expliquer cette situation inédite ? Un joueur blessé qui se fait soigner sur le bord du pré ? Non. Un Islandais parti rapidement aux toilettes pour éviter l’accident industriel en mondovision ? Toujours pas.…

VM pour SOFOOT.com

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