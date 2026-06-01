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Davide Ancelloti devient officiellement l’entraîneur du LOSC
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 12:47

Davide Ancelloti devient officiellement l’entraîneur du LOSC

Davide Ancelloti devient officiellement l’entraîneur du LOSC

Bem-vindo en Ligue 1, Don Ancelotti. C’était quasiment officiel mais le LOSC vient d’officialiser son nouvel entraîneur en la personne de Davide Ancelotti. L’Italien s’est engagé pour deux ans dans le Nord . Passé par le PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich, Naples et Everton, l’actuel adjoint de la Seleção vivra donc sa seconde expérience en tant qu’entraîneur principal après un passage sur le banc de Botafogo en 2025. Autant par son parcours que par son nom, le lien entre Davide Ancelotti et Don Carlo Ancelotti n’est plus à démontrer, mais le fils se détachera donc du père la saison prochaine pour vivre les joies de la Ligue 1, de la Coupe de France et donc d’une campagne de Ligue des champions aux commandes du bateau lillois.

𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹 Le LOSC annonce aujourd’hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l’équipe première. Le technicien italien, passé par les plus grands clubs et sélections du monde,… pic.twitter.com/OPDiyyr5XO…

TC pour SOFOOT.com

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