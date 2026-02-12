Un Khedira à la Coupe du monde avec la Tunisie ?

La gloire de mon frère. Comme le rapporte le journal Bild, Rani Khedira, frère du champion du monde Sami Khedira , est sur le point de changer de sélection. Âgé aujourd’hui de 32 ans, il possède à la fois la nationalité allemande et tunisienne. S’il évolué par le passé dans les équipes de jeunes allemandes, le capitaine de l’Union Berlin n’a toutefois jamais goûté à la Nationalmannschaft , ce qui rend toujours possible pour lui un changement de fédération.

Une première tentative en 2018

La Tunisie avait déjà tenté une première approche en 2018, en s’appuyant sur la perspective d’une participation à la Coupe du monde. À l’époque, le natif de Stuttgart avait refusé, notamment à cause de la barrière de la langue . Contrairement à 2018, l’équipe technique actuelle de Sabri Lamouchi dirige ses séances d’entraînement en anglais.…

