 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le retour de Daniel Bravo sur BeIN Sports se précise
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 17:46

Le retour de Daniel Bravo sur BeIN Sports se précise

Le retour de Daniel Bravo sur BeIN Sports se précise

On prend le même et on recommence. Selon les informations du Parisien , Daniel Bravo va faire son retour sur BeIN Sports à la fin du mois de févrie r.

De retour pour Rennes-Toulouse

Écarté de la chaîne franco-qatarie après son dérapage sexiste envers Gaëtane Thiney à l’occasion de la rencontre entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille fin janvier, le consultant devrait retrouver son micro le samedi 28 février , pour le match opposant Rennes à Toulouse. Bravo avait présenté ses excuses le lendemain de la rencontre, auxquelles avaient répondu la directrice sportive de la section féminine du Paris FC. Il aura donc purgé une suspension de moins d’un mois .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le match de hockey sur glace opposant la Suisse et la France aux JO 2026 à Milan
    JO 2026/Hockey sur glace: Les Bleus battus par la Suisse pour leur entrée en lice
    information fournie par Reuters 12.02.2026 17:38 

    par Amy Tennery L'équipe de France masculine de hockey sur glace ​a subi jeudi une lourde défaite contre la Suisse (4-0) pour son entrée en lice aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Le ​début de match des Français a été catastrophique avec deux buts ​encaissés ... Lire la suite

  • Un club espagnol sanctionné d'un retrait de trois points pour ne pas avoir de médecin
    Un club espagnol sanctionné d'un retrait de trois points pour ne pas avoir de médecin
    information fournie par So Foot 12.02.2026 17:26 

    Raison aussi bien insolite que dramatique. La Fédération Espagnole de Football a infligé un retrait de trois points , ainsi qu’une amende, au club de Badalona en raison de l’absence répétée d’un médecin lors de ses matchs à l’extérieur. Un manquement répété au ... Lire la suite

  • Varane salue la décision du Real Madrid d’abandonner le projet de Superligue
    Varane salue la décision du Real Madrid d’abandonner le projet de Superligue
    information fournie par So Foot 12.02.2026 17:21 

    Des applaudissements pour l’ancien patron… Dans une publication publiée jeudi sur X, Raphaël Varane s’est dit ravi de l’accord conclu entre les Madrilènes, l’UEFA et l’European Football Clubs (EFC, présidé par Nasser Al Khelaïfi). En effet, ce mercredi, le Real ... Lire la suite

  • Rennes : l'intérimaire pose son diagnostic
    Rennes : l'intérimaire pose son diagnostic
    information fournie par So Foot 12.02.2026 17:14 

    Il faut bien quelqu’un pour tenir Rennes. Sébastien Tambouret a retrouvé un groupe rennais en pleine tourmente. L’entraîneur intérimaire, qui a pris ses fonctions suite au départ de Habib Beye, s’est confié en conférence de presse avant de recevoir le PSG ce vendredi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank