Un club espagnol sanctionné d'un retrait de trois points pour ne pas avoir de médecin

Raison aussi bien insolite que dramatique. La Fédération Espagnole de Football a infligé un retrait de trois points , ainsi qu’une amende, au club de Badalona en raison de l’absence répétée d’un médecin lors de ses matchs à l’extérieur.

Un manquement répété au règlement

Actuellement 7 e de Liga F avec 26 points, le club de la banlieue de Barcelone s’est donc vu sanctionné une nouvelle fois pour la non-présence d’un médecin lors de ses matchs à l’extérieur. Une infraction à l’article 39.1 h du règlement des compétitions de la RFEF que Badalona a déjà répétée à six reprises . L’institution du football espagnol explique dans sa décision que le club a : « reçu l’avertissement explicite, notifié lors de la journée précédente, de l’application de cette sanction en cas de persistance dans son comportement » . Le couperet est finalement tombé pour Estefanía Banini et ses coéquipières après le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche .…

LB pour SOFOOT.com