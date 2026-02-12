Raheem Sterling trouve un point de chute aux Pays-Bas
Livré, Sterling. Libre de s’engager où bon lui semble après avoir avoir rompu son contrat à Chelsea, Raheem Sterling a choisi sa prochaine destination. L’international anglais s’est engagé ce jeudi avec Feyenoord , second du championnat néerlandais cornaqué par Robin Van Persie.
🏴 Raheem Sterling = 🟥⬜️⬛️ pic.twitter.com/8O6baKjh0a…
MR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
