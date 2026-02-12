 Aller au contenu principal
Raheem Sterling trouve un point de chute aux Pays-Bas
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 18:30

Livré, Sterling. Libre de s’engager où bon lui semble après avoir avoir rompu son contrat à Chelsea, Raheem Sterling a choisi sa prochaine destination. L’international anglais s’est engagé ce jeudi avec Feyenoord , second du championnat néerlandais cornaqué par Robin Van Persie.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling = 🟥⬜️⬛️ pic.twitter.com/8O6baKjh0a…

MR pour SOFOOT.com

