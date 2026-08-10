Un journaliste en garde à vue pour avoir annoncé Jamal Musiala au Galatasaray

Dans le pays d’Erdoğan, on ne déconne pas avec le football. Depuis que Galatasaray a aligné la planche à billets en signant des noms comme Victor Osimhen ou Mario Lemina, des rumeurs tournent régulièrement sur leur mercato. À la manière des grands clubs ou de ceux de Premier League, il arrive souvent de voir des joueurs prestigieux associés au Cimbom . De quoi donner du crédit à différents « insiders ». Parmi eux, Burhan Can Terzi, qui entre différentes infos sur Rafael Leão et Camavinga qui seraient intéressés par la ville d’Istanbul, aurait posté l’info de trop.

Ça balance pas mal à Istanbul

Début août, le journaliste a rapporté que Jamal Musiala, un peu en berne au Bayern après sa violente blessure, pourrait se relancer du côté de Galatasaray. Une rumeur un peu fantaisiste, démentie par le club lui-même dans un communiqué. Désavoué, Terzi n’a pas lâché son steak et garanti qu’il « jurerait sa propre tête sur le dossier ». Quelques jours plus tard, cet échotier se voit interpellé devant chez lui par la police.…

MP pour SOFOOT.com